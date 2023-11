Biglietti Milan Sampdoria Femminile: info e dettagli per l’acquisto

Sabato pomeriggio il Milan Femminile scenderà in campo contro la Sampdoria. Il club rossonero ha fatto sapere le info per i biglietti

Niente sosta per le rossonere di Mister Ganz. L’intenso mese di novembre prosegue con il secondo match consecutivo tra le mura amiche del PUMA House of Football: Milan-Sampdoria è l’appuntamento dell’8ª giornata di Serie A Femminile eBay 2023/24. Ancora una volta, sarà importantissimo l’apporto del pubblico milanista, sabato 18 novembre alle ore 18.00, per supportare e trascinare al successo le rossonere. Insieme verso un unico obiettivo, non mancare!

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Sampdoria al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, è possibile filtrare per regione e provincia così da trovare i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-SAMPDORIA

SABATO 18 NOVEMBRE ORE 18.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 5€ – CLICCA QUI