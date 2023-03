Biglietti Milan Napoli, da domani si apre la vendita dei tagliandi

Da domani parte la vendita dei biglietti per Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League in programma il 12 aprile

Sarà Milan-Napoli! Il prossimo 12 aprile alle 21.00 i rossoneri affronteranno la squadra partenopea nella gara di andata dei Quarti di finale di Champions League. I rossoneri arrivano a questa doppia sfida dopo aver avuto la meglio sul Tottenham agli Ottavi e tornano a disputare i Quarti di finale di Champions dopo undici anni; il Napoli, invece, che ha superato l’Eintracht agli Ottavi, si appresta a giocare i Quarti per la prima volta nella sua storia.

I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket, secondo le seguenti modalità:

Abbonati Serie A: dalle 12.00 di martedì 21 marzo alle 23.59 di giovedì 23 marzo, ogni abbonato Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati, scegliendo il posto fra i settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A 2022/23.

CRN: da venerdì 24 marzo alle 12.00, i possessori della CRN potranno acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori di una CRN emessa entro l’8 marzo 2023.

Vendita libera: l’eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita.

CAMBIO NOMINATIVO

I biglietti emessi per Milan-Napoli non saranno cedibili: non sarà permesso il cambio nominativo.

PREZZI

Il costo dei biglietti per Milan-Napoli parte dai 59€ della fase abbonati.

CLUB 1899 ONLINE

A partire da martedì 21 marzo alle 12.00 sarà attiva la vendita online – riservata ai possessori di CRN emessa entro l’8 marzo 2023 – dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili sempre su singletickets.acmilan.com. I possessori di CRN potranno acquistare fino a massimo 4 biglietti nei settori disponibili e tutti gli intestatari dei tagliandi devono necessariamente essere possessori di CRN emessa entro l’8 marzo 2023.

SOCIOS FAN TOKEN

I possessori di Fan Token AC Milan avranno accesso a una prevendita esclusiva per l’acquisto dei biglietti della gara di andata dei Quarti di finale. Tutti gli utenti in possesso di 5 Fan Token potranno accedere alla prevendita, fino ad esaurimento. Scopri di più su bit.ly/Socios-ACM.