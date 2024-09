Biglietti Champions, la SVOLTA dell’Uefa cambia TUTTO: ecco le novità per i tifosi

Novità importante per quanto riguarda il prezzo dei biglietti delle competizioni Uefa, tra cui la Champions

A partire dalla stagione calcistica 2024/25, i tifosi che seguono le loro squadre in trasferta nelle competizioni UEFA, tra cui anche quelli del Milan, beneficeranno di un tetto massimo per il prezzo dei biglietti. L’UEFA ha annunciato che il prezzo massimo sarà di:

60 euro per la Champions League

per la 40 euro per l’ Europa League

per l’ 20 euro per la Conference League

Inoltre, l’UEFA ha precisato che questi prezzi saranno ulteriormente ridotti nella stagione 2025/26 a:

50 euro per la Champions League

per la 35 euro per l’ Europa League

per l’ 20 euro per la Conference League (rimane invariato)

Questa decisione rappresenta un passo importante per rendere le partite delle competizioni europee più accessibili ai tifosi, soprattutto per coloro che seguono le loro squadre in trasferta.