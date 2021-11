Biglietti Atletico Madrid Milan: info e dettagli utili per l’acquisto

Il Milan attraverso il proprio sito fa sapere le modalità d’acquisto per i biglietti della sfida contro l’Atletico Madrid, i dettagli

i biglietti per il Settore Ospiti relativi alla gara Atlético Madrid-Milan in programma il prossimo 24 novembre, saranno in vendita sul sito acmilan.vivaticket.it a partire da lunedì 8 novembre alle ore 10.00.

L’acquisto dei tagliandi, al costo di 42€ cadauno, è riservato ai titolari di carta Cuore Rossonero e i biglietti non possono essere ceduti ad altri utilizzatori. A seguito dell’acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF che dovrà essere esibita al collection point di Madrid per ritirare il biglietto di accesso allo stadio. Tempi e modalità del ritiro dei biglietti saranno indicati sulla ricevuta stessa. Per il ritiro dei biglietti sarà necessario esibire un documento di identità.

Per tutte le informazioni relative alle procedure di viaggio, consultare il sito viaggiaresicuri.it.