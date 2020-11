Biasin sul Milan: «Pioli è bravo perché è semplice e non si auto-elogia»

Sono parole al miele quelle che Fabrizio Biasin ha espresso nei confronti di mister Stefano Pioli. Ecco cosa ha dichiarato il giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW, Fabrizio Biasin, noto giornalista esperto di Inter, ha voluto dire la sua sul Milan, e in particolare su Stefano Pioli.

Biasin ha dichiarato: «Pioli è molto bravo. E sapete perché? Perché è semplice. Sapete dove fa giocare i terzini? Nel ruolo dei terzini. E i centrocampisti? A centrocampo. E gli esterni? Non ci crederete, in fascia. E non dice una parola di troppo. E non si auto-nomina ‘Maestro’, elogiandosi da solo. Non gliene importa nulla. Ce ne fossero come lui».