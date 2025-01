Condividi via email

Biasin critica il Milan: «Pioli, Fonseca e Conceicao si sono tutti lamentati per lo stesso motivo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha criticato alcuni atteggiamenti del Milan. Di seguito le sue parole nel giorno della sfida contro il Girona.

«Il Milan ha un problema che per qualcuno rimane misterioso ma forse non lo è più così tanto. Se Pioli di tanto in tanto si lamentava dell’atteggiamento del gruppo e Fonseca si lamentava dell’atteggiamento del gruppo e Conceicao si lamenta dell’atteggiamento del gruppo… allora, forse, è proprio una questione legata ai limiti caratteriali di Tizio e Caio».