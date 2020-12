Biasin: «Ibrahimovic è in campo anche quando non c’è»

Elogi a Zlatan Ibrahimovic e al Milan arrivano anche da Fabrizio Biasin. Ecco le parole del giornalista tifoso dell’Inter

Fabrizio Biasin, ha parlato ai microfoni di TMW dell’importanza che Zlatan Ibrahimovic ha per il Milan.

Ecco cosa ha dichiarato Biasin: «La sensazione è che Ibrahimovic sia in campo anche quando non c’è. Contro la Fiorentina immaginavamo molte più difficoltà per i rossoneri. E invece no, si sono persino divertiti. Ibra assisteva da fuori, dentro andava in scena un match praticamente perfetto. Da un anno all’altro hanno cambiato tutti faccia: da Kessié a Calabria, da Calhanoglu al magazziniere. E allora è giusto insistere anche su Pioli, capace di portare a casa 8 vittorie e 3 pari nelle 11 partite senza Ibrahimovic».