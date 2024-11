Biasin contro Fonseca: «I tifosi non possono accettare questa cosa, deve capirlo!». Le parole dell’opinionista sulla partita di ieri

Fabrizio Biasin, a in un editoriale a TMW, ha criticato aspramente il Milan. Di seguito le sue parole sullo stato d’animo dei tifosi dopo la partita dell’altro giorno di Champions League.

«La partita con la Juventus non è un problema di “punti”, o non solo. È un problema di “proposta”. Un tifoso del Milan non è abituato a quella roba lì, non la può accettare. Al limite preferisce perdere perché ha cercato di vincere e, quindi, non può sopportare cotanta bruttezza. Fonseca dice di essere d’accordo, ma il problema è che certe cose dovrebbe capirle lui per primo».