Bertolacci: «Ci sono cose che non rifarei. Tipo restare al Milan»

Intervistato da il SecoloXIX, Andrea Bertolacci, ex centrocampista del Genoa e Milan, è tornato a parlare della propria esperienza in rossonero:

«Ci sono scelte che non rifarei, anche se allora mi parevano quelle giuste. Con il senno del poi sarei dovuto andare via dal Milan a gennaio. Gattuso mi aveva voluto tenere ma non trovavo spazio. Poi la Samp, dove ho giocato poco».