Bergomi è sicuro: «Milan e Inter hanno qualcosa in più»

Beppe Bergomi, intervenuto al Club di Sky Sport, ha parlato del duo di testa di Serie A che comprende Milan e Inter:

«Al Milan manca ancora qualcosa nel reparto difensivo, ma davanti ha recuperato calciatori decisivi, quelli che sanno saltare l’uomo e che ti danno profondità, può far gol in qualsiasi maniera. Continuo a pensare che Inter e Milan abbiano qualcosa in più rispetto alle altre. Avere una settimana per preparare una partita è un vantaggio, quando vai in campo hai energie fisiche e nervose».