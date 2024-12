Bergomi sulle parole di Cardinale: «Non credo parlasse dell'Inter: in questi anni i nerazzurri...»

Bergomi risponde all’accusa di Cardinale: «Non credo parlasse dell’Inter, è rimasta sempre in lotta per lo scudetto». Le parole

L’accusa di Cardinale, proprietario del Milan, all’Inter riguardo lo scudetto e la bancarotta hanno scatenato la reazione di Bergomi che al Club di Sky Sport ha risposto così sull’argomento.

BERGOMI RISPONDE A CARDINALE – «Allora non credo parlasse dell’Inter perché veramente l’Inter ha vinto uno scudetto, poi è rimasta sempre in lotta per lo scudetto, poi ha vinto 5 coppe, poi ha fatto una finale di Champions e poi ha vinto un altro scudetto»