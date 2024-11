Bergomi ammette: «L'idea del Milan era questa, ma la Juventus...». Le parole

Le parole rilasciate da Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, riguardo lo 0-0 maturato tra Milan e Juventus sabato pomeriggio

Ecco le dichiarazioni di Giuseppe Bergomi su Milan Juve, finita 0-0 senza troppe occasioni. Il commento a Sky Sport:

PAROLE – «Ho visto la partita con più centrocampisti in campo: da una parte per necessità, anche se la Juventus un giocatore offensivo in più poteva metterlo, Weah. L’idea tattica del Milan era di far giocare la Juventus per recuperare palla alta, ma la Juventus sa gestire bene la palla e quando la perdeva scappava subito all’indietro».