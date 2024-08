Bennacer via dal Milan? Il centrocampista APRE al trasferimento in Arabia: la TRATTATIVA può scaldarsi ULTIME

Bennacer via dal Milan? Il centrocampista APRE al trasferimento in Arabia: la TRATTATIVA può scaldarsi. Le ULTIME sul rossonero

Manuele Baiocchini ha parlato a Sky Sport per analizzare la situazione legata alle uscite del calciomercato Milan in queste ultime settimane, soprattutto per quanto riguarda Bennacer.

PAROLE – «Adli in questo momento non ha grandi offerte mentre Bennacer potrebbe avere molte offerte dall’Arabia. Il giocatore non si è mai nascosto sulla volontà di trasferirsi ma al momento non si parla di offerta anche se ci sarebbe la disponibilità da parte del centrocampista ed è una pista che potrebbe riscaldarsi».