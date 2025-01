Bennacer a Milan Tv: «Sto lavorando tantissimo, siamo consapevoli di questa cosa»

Bennacer, centrocampista del Milan, ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero la vittoria contro il Girona: le dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan–Girona, Ismael Bennacer ha dichiarato:

PAROLE – «Sono contento di aver fatto qualcosa che aiuta la squadra. Rafa ha fatto bene. Assist, gol, recuperare palla: è il mio lavoro. Mi sento molto bene, sto lavorando tantissimo per essere al top, meglio di prima anche. Non è facile tornare dopo mesi d’infortunio, ma fa parte del lavoro. Piano piano sto tornando al 100%. Senza un gruppo non vai da nessuna parte. Ed è con questo che andiamo avanti, con questo spirito che vinciamo. Sappiamo che senza collettivo non c’è individualità».