Bennacer in lacrime al discorso d’addio di Pioli: la reazione del centrocampista – FOTO

Bennacer in lacrime al discorso d’addio di Pioli: la reazione del centrocampista algerino del Milan – FOTO

Quella di ieri è stata una serata certamente emozionante. Non soltanto per i tifosi sugli spalti ma anche per i giocatori che hanno fatto parte della rosa del Milan in questi ultimi anni.

Les larmes d’Ismaël Bennacer lors du discours d’adieu de Stefano Pioli 🥺❤️🖤 pic.twitter.com/0tPlCSz4VX — Vibes Foot (@VibesFoot) May 25, 2024

Tra questi c’è certamente Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, come testimoniano le immagini, non è riuscito a trattenere le sue lacrime di commozione in occasione del discorso finale di Pioli.