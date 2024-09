Bennacer Milan, al via la missione RECUPERO: Fonseca farà questo dopo l’ADDIO sfumato. Aveva la valigia pronta

Bennacer aveva la valigia pronta per lasciare il mercato Milan in estate. Per scelta di vita ed economica il centrocampista sembrava destinato all’Arabia, ma l’offerta giusta non è mai arrivata. Il Milan ha quindi provato a cederlo in prestito ad Atletico Madrid o Marsiglia, ma non è stata trovata la squadra.

Ora Fonseca dovrà cercare di rimotivare Bennacer, trasformandosi da psicologo per ridargli gli stimoli persi in estate. A spiegarlo è Baiocchini a Sky Sport 24.