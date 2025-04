Bennacer Milan, storia ai titoli di coda: comunicazione del Marsiglia e destino segnato

Bennacer Milan, il Marsiglia ha comunicato al club rossonero la chiara intenzione di riscattare l’algerino al termine della stagione

Come riportato da calciomercato.com, per il calciomercato Milan arrivano ottime notizie sul fronte Ismael Bennacer, trasferitosi a gennaio al Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto:

PAROLE – «Il Milan considera concluso il ciclo di Bennacer e non ha gradito le pressioni fatte dal giocatore per andare via nell’ultimo giorno di calciomercato a gennaio. Il Marsiglia ha già pagato 1 milione per il prestito e ora il Milan conta di incassare anche i 12 milioni del riscatto. Un contatto tra Mehdi Benatia e Geoffrey Moncada è già andato a Milano una decina di giorni fa, c’è grande sintonia tra le parti».