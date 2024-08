Bennacer Milan, il caso di mercato è RIENTRATO dopo il ritorno agli allenamenti! Cosa può CAMBIARE adesso per i rossoneri?

La notizia della giornata per il calciomercato Milan è il ritorno agli allenamenti a Milanello di Ismael Bennacer. Una notizia che allontana sostanzialmente l’ipotesi di un suo trasferimento in estate: il caso è dunque rientrato secondo Calciomercato.com.

L’algerino sarebbe stato influenzato da situazioni sul mercato che non avevano basi concrete. Per il club rossonero una notizia che può cambiare gli scenari per queste ultime ore di calciomercato.