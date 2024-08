Bennacer Milan, l’algerino TORNA in gruppo: i motivi delle ASSENZE e un PROFILO che potrebbe SALTARE

Ismael Bennacer è tornato il gruppo dopo il forfait. Ecco i motivi che l’hanno costretto ad allontanarsi dal gruppo

Il rientro di Bennacer è una boccata d’ossigeno per il Milan, che ora può affrontare la Lazio con più serenità. Il centrocampista algerino, fondamentale per l’equilibrio della squadra, sarà pronto a dare battaglia in una partita cruciale per la stagione rossonera. Ufficiosamente, l’algerino è stato fuori per via di un attacco febbrile.

Con la permanenza di Bennacer, sfuma l’ipotesi Koné, destinato alla Roma. Il Milan resta vigile sul mercato e potrebbe puntare su un giovane talento italiano per rinforzare il centrocampo. Le prossime ore saranno decisive per definire gli ultimi movimenti di mercato.