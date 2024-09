Bennacer Milan, l’addio è solo RIMANDATO? Ha già una RICHIESTA dalla Francia. Cosa filtra verso il mercato di gennaio

Il mercato Milan non è riuscito a definire la cessione di Bennacer negli ultimi giorni della sessione estiva, ma l’addio del centrocampista potrebbe essere solo rimandato di qualche mese.

In base a quanto reso noto da La Provence, infatti, per lui c’è già una richiesta dalla Francia. Il Marsiglia, che già l’aveva cercato in estate, è pronto a rifarsi sotto nel mercato di gennaio. Bennacer, dal canto suo, sarebbe entusiasta del trasferimento e intanto aspetta come evolverà la squadra.