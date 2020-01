Bennacer e Kessie, prove da mediani nel nuovo modulo

Pioli potrebbe eliminare le cosiddette mezzali, collocando Bennacer e Kessie in mediana. Ecco le possibili soluzioni

Stefano Pioli anche in futuro potrebbe adottare il modulo visto ieri pomeriggio contro il Cagliari. Con Zlatan Ibrahimovic titolarissimo, probabilmente affiancato da Rafael Leao, viene meno l’utilità di un giocatore come Suso. Spazio quindi a due esterni in grado di fare la doppia fase e a due centrocampisti centrali.

Pioli potrebbe eliminare le cosiddette mezzali, collocando Bennacer e Kessie in mediana. Se per l’ivoriano la nuova posizione potrebbe funzionare, diverso è il discorso per l’algerino. Comprato come potenziale nuovo regista del Milan, il giocatore potrebbe trovarsi limitato dai compiti difensivi.