Bennacer si sblocca dopo più di un anno di Serie A e fornisce il primo assist del campionato: i dettagli

Ismael Bennacer, nella sfida vinta 2 a 1 dal Milan contro lo Spezia, ha fornito il primo assist del suo campionato nell’occasione del goal di Theo Hernandez.

Il centrocampista algerino si è sbloccato dopo più di un anno in Serie A, dato che non forniva un assist dall’ottobre 2021 in Bologna-Milan.