Bennacer verso l’Arabia Saudita: ieri 4 ore di summit! Il RETROSCENA e cosa filtra sul suo futuro

Bennacer verso l’Arabia Saudita: ieri 4 ore di summit! Il RETROSCENA e cosa filtra sul futuro del centrocampista

Il futuro di Ismael Bennacer potrebbe essere davvero in Arabia Saudita. Come riportato da Sportitalia, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un summit di circa 4 ore con i club della Saudi Pro League.

La base per poter mettere in piedi questo tipo di operazione potrebbe esserci, ma ora è necessario che ogni tassello vada al proprio posto. Nel caso dovesse partire l’algerino, i rossoneri ripiegherebbero senza troppi indugi su Fofana.