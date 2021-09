Benitez reintegra James: «È rimasto, torni in forma» – VIDEO

Rafa Benitez, allenatore dell’Everton, ha parlato di James Rodriguez. In estate il calciatore è stato vicino alla cessione

Rafa Benitez, allenatore dell’Everton, ha parlato di James Rodriguez, che in estate era vicino alla partenza e accostato anche al Milan. Ecco le parole del tecnico.

«Si sta allenando con il resto dei compagni. In estate abbiamo parlato del suo futuro e c’erano club interessati a lui, ma alla fine è rimasto e ora è tornato in gruppo. Per ritrovare la forma deve giocare con continuità. In questo momento è indietro rispetto agli altri. Ogni giocatore ha le proprie caratteristiche e lui in alcune gare può fare la differenza più che in altre. Dal momento che è rimasto dobbiamo sfruttarlo al meglio, ma deve dimostrarci che vuole fare bene con questa squadra. Se ci dimostrerà attaccamento potrà dare il suo contributo».