Behrami sulla DISPERAZIONE di Leao: «Non è un buon segnale»

L’ex calciatore ha commentato così il gesto di Rafael Leao dutante la gara tra Parma e Milan. Ecco le sue pungenti dichiarazioni

Il calciatore del Milan Rafael Leao si è buttato a terra disperato dopo la rete del 2-1 finale di Cancellieri, complice anche il passaggio sbagliato del portoghese che ha dato il via all’azione del gol. Valon Behrami, nel post partita di DAZN, ha commentato così la scena:

LE SUE PAROLE – «Da una parte ci sono momenti in cui vuole dimostrare maturità e responsabilità, dall’altra questo non è un buon segnale: se sei un campione lì ti alzi, alzi la testa e continui la tua partita cercando di recuperarla. Buttarsi per terra per un giocatore così simbolico non è qualcosa che dà sensazioni positive ai compagni».