Bayer Leverkusen Milan, è LUI il PEGGIORE in campo! L’impegno non BASTA

Secondo i quotidiani oggi in edicola, è Emerson Royal il peggiore in campo del Milan nella sfida persa ieri sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Partita sotto tono per l’ex Tottenham, che sbaglia diversi interventi. Questo il giudizio della Gazzetta dello Sport:

PAROLE – «Dalla sua parte soffre parecchio. Preso in mezzo da Grimaldo e Wirtz, quando è puntato non ci mette una pezza. L’impegno non basta».