Barthez: «Maignan? Ecco cosa penso di lui»

Fabien Barthez, ex portiere della Francia, ha parlato del rendimenti di Mike Maignan: le sue dichiarazioni sul numero uno del Milan

Intervistato da Le Parisien, Fabien Barthez ha parlato così del portiere del Milan, Mike Maignan:

«Ha 28 anni. Peccato che abbia perso il Mondiale, non posso ancora giudicarlo a livello internazionale. Sta iniziando una nuova avventura ma non ha tempo per imparare. Negli ultimi tre anni, però, Mike ha scalato brillantemente le gerarchie. Non l’abbiamo mai visto a questo livello di competizione ma ha molto talento e ha una grande presenza nell’area di rigore».