Baresi: «Vorrei avere 40 in meno. Mi manca l’attesa del derby»

L’ex capitano e gloria del Milan Baresi ha voluto parlare del derby ai suoi tempi e cosa gli manca di quel periodo

Ecco le parole di Baresi a Il Corriere della Sera sul derby quando era giocatore e capitano del Milan.

Derby – «E’ una partita unica, vista in tutto il mondo. Ora nell’era dei social e delle pay tv è un evento mediatico pazzesco, dove ogni particolare è amplificato. Quando ho iniziato non era così: solo i pochi eletti che riempivano San Siro potevano gustarsi per intero lo spettacolo. In tv se andava bene veniva trasmesso solo un tempo della gara»

Vorrei avere 40 in meno – «Vorrei avere 40 anni di meno per rifare tutto il percorso che ho vissuto. Mi manca soprattutto l’attesa per il derby, l’aria frizzantina fra i tifosi nei giorni che precedono il match, le speranze della gente del Milan»