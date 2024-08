Baresi NON LE MANDA a dire: «Dobbiamo RESETTARE la partenza. Abbiamo le qualità per riprenderci». Le dichiarazioni

Il vice-presidente onorario del Milan Franco Baresi ha parlato a Sky Sport per analizzare l’inizio del campionato dei rossoneri.

PAROLE – «Non pensavamo di iniziare in questo modo. Il Milan ha qualità, giocatori che possono riprendersi. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, l’atteggiamento e lo spirito non devono mai mancare. Il campionato italiano è pieno di insidie, dobbiamo stare sempre attenti. Ora resettiamo, ricominciamo e facciamo sì che vengano fuori i nostri valori».

