Baresi a Milan Tv: «La storia conta, vogliamo stupire ancora»

Franco Baresi ha commentato ai canali ufficiali del club rossonero l’abbinamento con il Napoli nei quarti di Champions League

Intervenuto a Milan Tv, Franco Baresi ha parlato così di Milan-Napoli, sorteggio dei quarti di finale di Champions League:

SORTEGGIO – «C’era un po’ di ansia per le italiane e ci toccherà affrontare il Napoli. Saranno due belle partite, rispettiamo il Napoli per quello che sta facendo e proponendo. Il Milan ha storia ed esperienza per fare due grandi partite per passare il turno. Il Napoli ha dei giocatori di qualità, dobbiamo alzare il livello. Il Milan credo che lo possa fare».

STORIA – «Sicuramente la nostra storia parla, sappiamo quello che il Milan è capace di fare in campo internazionale. Questo Milan ha voglia di stupire ancora. Nella squadra c’è entusiasmo, due partite possono dare quest’importanza nel passare il turno».

SFIDE PASSATE – «Pensando al Napoli mi vengono in mente le grandi sfide degli anni Ottanta con il Napoli di Maradona. C’è sempre grande rispetto. Sarà una trasferta calda ma siamo abituati. Forza Milan».