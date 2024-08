Barcellona Milan, Flick AVVISA i rossoneri: «La squadra è migliorata, anche se va risolto questo problema»

Manca ancora poco al match amichevole tra il Milan e il Barcellona. Flick dopo la vittoria contro il Real ha mandato un messaggio ai rossoneri

Le parole di Hansi Flick, allenatore del Barcellona, dopo aver battuto il Real Madrid in amichevole, nel corso della tournée statunitense, e in vista del match contro il Milan.

VITTORIA– «Sapevo cos’era il Clásico ed è stato molto bello giocare contro il Real Madrid anche oggi quando ci troviamo a difendere troppo bassi diventa un problema, ma pressiamo bene e l’obiettivo è farlo su tutto il campo. Rispetto alla prima partita la squadra è migliorata. A parte il problema di difendere troppo indietro, è molto bello vedere cosa facciamo quando abbiamo la palla»

DIFETTI – «In alcune situazioni siamo andati troppo indietro e non abbiamo messo pressione sull’avversario che aveva la palla. Questo non lo voglio ed è un problema. Dobbiamo concentrarci su questo e spingere per i 90 minuti»