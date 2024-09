Balotelli TUONA: «I GIORNALI inventano, molto presto PARLERO’ io»

L’ex attaccante del Milan Mario Balotelli ha commentato i rumorso sul suo conto che circolando da qualche giorno

Svincolato ormai da diverso tempo, l’ex attaccante del Milan Mario Balotelli oggi ha parlato della sua situazione sui canali social ufficiali. Ecco le sue dichiarazioni.

LE SUE PAROLE – «Ho notato che negli ultimi tempi ci sono tante invenzioni su di me. L’unica cosa che faccio è allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare. Molto presto parlerò e metterò in chiaro tutto, l’importante per me è allenarmi e stare sereno. Giornali, squadre, persone continuano a inventarsi caz***e, ma ci tenevo a dire che molto presto farò un’intervista. Tempo al tempo».