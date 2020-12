Balotelli ha trovato l’accordo per tornare a giocare in Serie B nel Monza. L’ex rossonero, raggiungerà il club gestito da Galliani

Mario Balotelli, dopo diversi mesi da svincolato, tornerà a giocare, e lo farà con il Monza.

Come riportato da Calcionews24 (Clicca qui), SuperMario, ha trovato l’accordo per giocare in Serie B con i brianzoli, ritrovando Adriano Galliani come dirigente e Silvio Berlusconi come Presidente.