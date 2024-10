Balotelli Genoa, il retroscena: l'ex Milan lo ha convinto a dire sì. E spera che il suo talento si riaccenda...

Balotelli Genoa, il retroscena: l’ex Milan lo ha convinto a dire sì spingendo con la società. E spera che il suo talento si riaccenda…

Di Marzio a Sky Sport ha raccontato un retroscena riguardo l’accordo tra Balotelli e il Genoa.

In base a quanto riferito dal giornalista, infatti, è stato Gilardino a convincere Supermario a dire sì. L’ex attaccante del Milan, ora allenatore del Genoa, ha spinto con la società per avere un giocatore in più per il reparto. Gilardino, tra l’altro, conosce Balotelli, ci ha parlato e lo ha sentito motivato. La sua speranza è che il talento del classe 1990, disperso negli anni, possa accendersi e illuminare il Genoa.