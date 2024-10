Balotelli Genoa, l’ex Milan non è stato convocato contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale

Balotelli Genoa, Alberto Gilardino non ha convocato l’ex Milan per la gara contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale

Decisione presa da Gilardino per quanto riguarda la prima convocazione di Mario Balotelli con il Genoa. L’attaccante ex Milan non sarà nemmeno in panchina nella gara contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale.

L’allenatore dei blucerchiati ha affermato in conferenza stampa alla vigilia come il giocatore completerà la settimana di allenamento e sarà valutato per il turno di lunedì contro il Parma.