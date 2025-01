Balotelli, Vieira lancia finalmente l’ex Milan? La situazione in vista del Parma

Condividi via email

Balotelli, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, è pronto a lanciare l’ex attaccante del Milan vista l’emergenza infortuni

Il Genoa prepara la sfida contro il Parma, ma come riportato dall’Ansa il tecnico Patrick Vieira è alle prese con una emergenza in attacco. Oltre ai lungodegenti Messias ed Ekuban si aggiunge anche Vitinha tra gli indisponibili.

Contro i ducali ci sarà quindi un’occasione per l’ex Milan Mario Balotelli di scendere in campo? Nell’ultima uscita dei rossoblù è rimasto in panchina fino al 90′, ma l’emergenza potrebbe costringere il tecnico a dargli una chance.