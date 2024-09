Balotelli, l’ultima INDISCREZIONE sul futuro è da non CREDERE! Nuova avventura esotica per l’ex Milan?

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, è stato proposto al club indiano dei Kerala Blasters: le ultime sul classe ’90

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, è ancora svincolato dopo l’ultima esperienza in Turchia all‘Adana Demirspor. La novità delle ultime ore ha però del clamoroso per quanto riguarda l’attaccante italiano.

Secondo quanto riportato dal Times of India, Balotelli nelle ultime ore è stato proposto ai Kerala Blasters, club che milita nella massima serie del campionato di calcio indiano. La candidatura è stata però rifiutata.