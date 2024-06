Ballotta DIFENDE Donnarumma: «Il problema è di chi lo critica, è il numero uno! Ecco da cosa dipende il KO con la Spagna»

L’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha commentato la sconfitta dell’Italia contro la Spagna e preso le difese di Donnarumma

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Marco Ballotta si è espresso così riguardo la sconfitta rimediata dall’Italia contro la Spagna agli Europei. L’ex portiere della Lazio si è soffermato sull’ottima prova di Gianluigi Donnarumma, difendendo l’ex Milan dalle critiche ricevute nel corso degli anni.

SPAGNA ITALIA – «Mi aspettavo una partita diversa, di certo non con tutta questo divario. Si è visto un livello diverso anche rispetto alla prima partita, dove eravamo apparsi messi meglio in campo. È stata un’Italia troppo brutta per essere vera».

ERRORI INDIVIDUALI O DI SQUADRA? – «Sono stati problemi individuali, ma che poi sono diventati collettivi. Ho visto fuori forma anche Chiesa, mentre Scamacca era troppo solo. L’atteggiamento in toto non mi è piaciuto, perché perdere si può, ma non così. Non abbiamo giocato da Italia, mentre avevano il dente avvelenato».

DONNARUMMA – «Penso che il problema sia di chi lo critica. Si è sempre dimostrato fortissimo a livello mentale, ha proseguito sempre per la sua strada anche dopo qualche errore. È il numero uno, ma di certo non lo ha dimostrato solo ieri sera».