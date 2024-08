Ballo Tourè via dal Milan: SVOLTA per il futuro del difensore, la DECISIONE che può cambiare tutto

Tra gli esuberi del calciomercato Milan c’è Ballo Tourè. In tal senso arriva una possibile svolta per il futuro del difensore

Cambia tutto. Tra gli esuberi del calciomercato Milan c’è Ballo Tourè. In tal senso arriva una possibile svolta per il futuro del difensore reduce da un deludente prestito al Fulham:

come riportato da Daniele Longo, il Saint-Etienne neopromosso e di ritorno in Ligue 1, ha trovato gli argomenti giusti per convincere Fodé Ballo-Touré a lasciare nuovamente l’Italia. Il Milan è più che aperto alla cessione del laterale basso di difesa senegalese classe 1997, che tra l’altro è fuori dai piani del tecnico Fonseca per la prossima stagione: non resta che trattare con il Saint-Etienne per trovare una quadra a livello economico.