Ballo Tourè Milan: ipotesi rescissione ultima spiaggia, l’IDEA del club è chiara

Il Milan deve fare i conti con il ritorno a Milano di Ballo Tourè. La strategia del club rossonero, tutte le ipotesi sul tavolo

Ballo Tourè a partire dal 1° luglio, tornerà ufficialmente a far parte della rosa del Milan, dopo la stagione in prestito vissuta in Premier League.

Come riportato da Calciomercato.com la dirigenza rossonera ha già dato mandato all’agente di trovare delle soluzioni per il proprio assistito. L’obiettivo, per quanto sarà possibile, sarà quello di cercare di monetizzare il cartellino anche per liberarsi dell’ ingaggio. La risoluzione del contratto viene vista come l’ultima strada percorribile.