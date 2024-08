Ballo-Toure Milan, si SBLOCCA la cessione del terzino? Tante le squadre interessate, una è in POLE

Ballo-Toure-Milan, si può sbloccare la cessione del terzino: l’Ipswich Town è in pole per aggiudicarselo. I dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei temi aperti dell’ultimo mese di calciomercato Milan estivo sarà quello della cessione dei cosiddetti esuberi. In questo senso ci potrebbero essere novità a breve per uno di essi.

Ballo-Touré è stato sondato dall’Ipswich Town, neo promosso in Premier, ma lo vorrebbero anche un paio di società della Championship oltre a due società turche. Prossimi giorni decisivi.