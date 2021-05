Baiocchini: «Milan ad un passo dal secondo acquisto. Incontro fissato»

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il Milan avrebbe praticamente chiuso per il secondo acquisto estivo

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il Milan avrebbe praticamente chiuso per l’acquisto di Olivier Giroud dal Chelsea. Il centravanti francese si trasferirà in rossonero a parametro zero in estate.

«Previsto – scrive il giornalista su Twitter – un appuntamento con l’entourage nei prossimi giorni».