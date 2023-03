Bagni: «Il Milan rispetto al Napoli è caduto più volte»

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha spiegato la principale differenza tra i partenopei e il Milan: le sue dichiarazioni

Ai microfoni de Il Mattino, Salvatore Bagni ha commentato così il quarto di finale di Champions League tra Milan e Napoli:

«Il Napoli è favorito, anche psicologicamente: in campionato ha un vantaggio enorme sul Milan e questo dà consapevolezza di poter vincere anche in Champions. Nel match di questa stagione al Meazza i rossoneri giocarono la loro migliore partita e furono quelli a mettere in maggiore difficoltà la squadra di Spalletti che però riuscì lo stesso a vincere e da allora è cresciuta ulteriormente migliorando di partita in partita. Invece quella di Pioli ha sbagliato più volte».