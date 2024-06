Baggio, che DISAVVENTURA per l’ex Milan! Rapinato in casa, la RICOSTRUZIONE dell’episodio

Roberto Baggio, ex calciatore del Milan tra le altre, è stato rapinato ieri sera nella sua casa durante la gara dell’Italia. La ricostruzione

Brutta disavventura nella notte per Roberto Baggio, ex calciatore del Milan tra le altre. Come riportato dal Corriere Veneto, il divin codino è stato vittima di una rapina e aggressione nella sua casa di Altavilla Vicentina.

Mentre stava guardando la partita dell’Italia all’Europeo con la famiglia, 5 uomini armati sono entrati in casa sua. Baggio nel tentativo di confrontarsi con uno dei rapinatori ha subito un colpo con il calcio della pistola che gli ha provocato una profonda ferita alla testa, in seguito lui e i suoi famigliari sono stati rinchiusi in una stanza, mentre i ladri facevano man bassa.