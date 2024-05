Aubameyang confessa: «Ero depresso e avevo iniziato a bere molto. Bisogna parlarne anche se io non l’ho fatto». Le parole dell’ex Milan

L’ex calciatore del Milan, tra le altre, Aubameyang ha confessato di aver vissuto un periodo molto difficile al canale YouTube ‘Colinterview’.

PAROLE – «Sono sicuro di aver avuto una depressione, avevo iniziato a bere molto. È stato un periodo pesante, difficile. È iniziato poco prima di lasciare l’Arsenal. Penso fosse legato ai miei genitori. È un problema che colpisce molte persone, è normale. Spesso diciamo che dobbiamo parlarne, non c’è vergogna in questo. Anche se io non l’ho fatto, so che può davvero aiutare. Le persone hanno bisogno di aprirsi; se l’avessi fatto, penso che mi avrebbe fatto bene. Avevo bisogno di un po’ di energia, di riscoprire la gioia di vincere. È stato un disastro».