Atalanta Milan, Serafini sicuro: «In caso di sconfitta devi fare grande attenzione». Le dichiarazioni rilasciate in esclusiva

Luca Serafini, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Milannews24. Di seguito le sue parole sulla partita di questa sera.

ATALANTA MILAN – «Atalanta-Milan non è la partita più importante della stagione ma sicuramente lo è di questa parte di stagione della squadra rossonera. In un caso negativo ti stacchi definitivamente dai primi posti e devi poi fare attenzione perché l’obiettivo diventerebbe solo la qualificazione in Champions League e non sarebbe comunque semplice. Dal punto di vista del risultato è fondamentale. Dal punto di vista della prestazione altrettanto perché adesso si arriva da diversi risultati risultati utili consecutivi, da 3 vittorie consecutive, da 18 gol segnati in tre partite. Vero che il livello degli avversari è stato ondivago, che hai fatto bene con il Real Madrid e meno bene con lo Slovan pur vincendo, non bene a Cagliari e non bene con la Juve ma ora che si arriva da due importanti prestazioni con Empoli e Sassuolo va trovata continuità».