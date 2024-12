Atalanta Milan, Fonseca e lo scacco matto a Gasperini: è lui l’arma per stanare la Dea, decisione già presa

Atalanta Milan, Paulo Fonseca punta tutto su Pulisic per stanare la Dea allenata da Gasperini: i movimenti dell’americano decisivi

Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha individuato in Pulisic l’arma per trovare la quadra contro l’Atalanta di Gasperini questa sera.

E l’americano sta rendendo alla grande. In generale, da quando è arrivato in Italia, nessuno ha fatto meglio di lui con 23 gol e 17 assist messi a referto. Più di Lautaro Martinez, Leao, Vlahovic o Kvaratskhelia. Ma è in questa stagione, con lo spostamento dalla fascia destra ad una posizione più centrale in campo, che l’undici rossonero sta procedendo con statistiche di alto livello: in 19 partite, Pulisic conta otto gol e sei assist, più di chiunque altro nella rosa a

disposizione di Fonseca. È, a tutti gli effetti, l’uomo più determinante del Milan da inizio

stagione a questa parte. Con questo tipo di movimenti, Pulisic, sulla carta, sembra poter essere la chiave giusta per mettere in difficoltà il gioco di Gasperini. Contro l’uomo su uomo bergamasco, infatti, l’americano dovrà essere bravo a districarsi tra le linee, a muoversi tra i mezzi spazi, a cercare di non essere facilmente leggibile dall’aggressività di De Roon e compagni. E, certamente, ne ha le qualità per riuscirsi. Paulo Fonseca punta molto su di

lui; è stato proprio il tecnico portoghese a volerlo fortemente in una posizione più centrale, in modo da poterne liberare estro e qualità e da poter contare anche sul suo lavoro di sacrificio nei momenti in cui serva agire da interno di centrocampo.