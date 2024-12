Atalanta Milan, Fonseca verso una scelta forte in formazione: le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, per la sfida di domani sera contro l’Atalanta, sembrerebbe orientato a riconfermare lo stesso 11 uscito vittorioso per 3-0 contro l’Empoli. Nonostante l’ottima prova in Coppa Italia, dunque, Chukwueze, Calabria e Tomori, sono destinati a sedersi in panchina. Di seguito la probabile formazione.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. All. Fonseca.