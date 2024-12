Atalanta Milan, Fonseca non ci rinuncia! Di nuovo titolare, quell’aspetto non spaventa il tecnico

Atalanta Milan, Paulo Fonseca non ha intenzione di rinunciare a Fofana: francese determinante, la diffida non conta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non ha nessuna intenzione di rinunciare a Fofana in vista della sfida di questa sera contro l’Atalanta a Bergamo, crocevia fondamentale della stagione rossonera.

Il francese ex Monaco, che è stato bravo a gestire la diffida contro l’Empoli la scorsa settimana, giocherà di nuovo con la spada di Damocle della possibile squalifica sulla testa: un giallo gli farebbe saltare la gara del 15 dicembre contro il Genoa. Fonseca si fida di lui.