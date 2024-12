Atalanta Milan, Emerson Royal prende un 5 pieno: è lui l’errore decisivo!

Atalanta Milan, Emerson Royal trai peggiore dei rossoneri secondo le pagelle della Gazzetta! Prestazione insufficiente per il terzino

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola indicano Emerson Royal come uno dei peggiori in campo del Milan nella sfida persa ieri sera in trasferta contro l’Atalanta. Ecco il giudizio de La Rosea sulla prestazione del terzino brasiliano:

PAROLE – «La sua parte è la più sotto pressione. Si batte, spinge, ma soffre e perde Lookman che firma la vittoria. Amnesia decisiva».